Джакарта ушла под воду после сильных ливней
28.09.2017 | Новости | Комментариев нет|
2017-09-28 14:43
Джакарта ушла под воду после сильных ливней
Местами уровень воды достиг 40 см.
Сильный дождь в среду утром вызвал наводнение в индонезийской столице, передает Rus.Media. Местами уровень воды достиг 40 см.
Движение транспорта в Джакарте было практически парализовано. Местная река вышла из берегов, затопив многие дороги. Автомобили двигались по улицам со скоростью около 10 км/ч.
Сезон дождей в Индонезии длится с октября до конца марта. Наводнения, вызванные обильными осадками, приводят к многочисленным жертвам.