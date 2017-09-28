Джакарта ушла под воду после сильных ливней

despravda | 28.09.2017 | Новости | Комментариев нет

2017-09-28 14:43

Джакарта ушла под воду после сильных ливней
Местами уровень воды достиг 40 см.

Сильный дождь в среду утром вызвал наводнение в индонезийской столице, передает Rus.Media. Местами уровень воды достиг 40 см.

Движение транспорта в Джакарте было практически парализовано. Местная река вышла из берегов, затопив многие дороги. Автомобили двигались по улицам со скоростью около 10 км/ч.

Сезон дождей в Индонезии длится с октября до конца марта. Наводнения, вызванные обильными осадками, приводят к многочисленным жертвам.

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