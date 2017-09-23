“Динамо” не смогло обыграть “Верес” в Киеве
2017-09-23 21:54
“Динамо” не смогло обыграть “Верес” в Киеве
Динамо в поединке 10-го тура украинской Премьер-лиги не смогло на своем поле обыграть “Верес” (0:0).
Матч, который состоялся на стадионе “Динамо” без зрителей, подарил главную сенсацию 10-го тура, передает Rus.Media.
Киевляне владели территориальным и игровым преимуществом, нанесли 10 ударов в створ ворот соперника, однако забить хотя бы один раз не смогли.
Верес показал очень организованный футбол в обороне и пытался искать моменты впереди, однако создать еще большую сенсацию в виде гола и победы над Динамо не смог. Хотя команда Юрия Вирта нанесла в створ ворот Максима Коваля 5 ударов, что является достаточно хорошим показателем для новичка УПЛ.
Не сумев обыграть Верес, Динамо упустило возможность догнать Шахтер в турнирной таблице, отпустив Горняков на 2 очка — в оранжево-черных 25 очков, в то время как у бело-синих — 23.