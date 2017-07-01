Динамо Москва – Лудогорец смотреть онлайн прямая трансляция матча 1 июля 2017
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Товарищеский матч. Когда начало матча Динамо Москва – Лудогорец 1 июля в 13:00 по московскому времени.
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Прогноз на матч Динамо Москва – Лудогорец
1 июля 2017 года в 13:00, состоится очередной поединок международных товарищеских матчей, в котором Динамо Москва сыграет против Лудогорца.
Первый сбор этого межсезонья для московского Динамо получился довольно продуктивным, при этом «бело-голубые» обошлись без серьезных ошибок. Обыграв Черноморец Балчик 2:0, во втором матче Динамо встречалось против Вакер Инсбрука. Забив гол на 3- минуте Динамо уверенно и предсказуемо повело в счете. На перерыв команды отправились со счетом 0:2 в пользу Динамо. Тем не менее, совершив ряд перестановок во второй половине, обе команды заиграли по-новому. Заработав пенальти австрийский Вакер Инсбрук умело реализовал 11-ти метровый удар, а не проведя и минут, забил второй мяч, который стал последним.
В свою очередь чемпион Болгарии на предсезонной подготовке не теряет концентрации, подходя к каждому матчу с максимальной ответственностью. В отличие от большинства клубов, которые в соперники себе берут явно слабые клубы, Лудогорец оказывается не из тех. Пока что за спиной чемпиона Болгарии 2 контрольных матча. В первой игре Лудогорец был сильнее Габалы 0:2, а после этого неожиданно в какой-то степени одержал победу над Зенитом 0:1.
Проведя товарищескую игру в январе 2015 и июне 2016 года, следующая встреча соответственно станет третей в истории очного противостояния этих команд. Предыдущие встречи без исключения завершались с одинаковым счетом 1:1. Пока что Динамо Москва остается не в боевом составе, ведь ряд игроков включая новоиспеченных новичков, попросту не долетели до Австрии. Ставка: обе забьют.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым