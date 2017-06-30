Динамо Киев – Ваттенс смотреть онлайн прямая трансляция матча 30 июня 2017
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Товарищеский матч. Когда начало матча Динамо Киев – Ваттенс 30 июня в 20:00 по московскому времени.
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Прогноз на матч Динамо Киев – Ваттенс
30 июня киевское «Динамо» на подготовительном сборе в Австрии сразится с местным клубом «Сваровски Ваттенс», выступающий во втором по рангу дивизионе. Отметим, что данная игра станет первой для столичной команды на зарубежных учебно-тренировочных сборах. По итогам минувшего сезона австрийский клуб завоевал право выступать в первой лиге (второй по рангу дивизион страны), добыв победу в западной группе региональной лиги Австрии, в которой они забили 81 гол, а пропустили лишь 18. Поединок «Динамо» – «Сваровски Ваттенс» начнется в 20:00 по киевскому времени.