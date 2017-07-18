Динамо Киев – Черноморец смотреть онлайн прямая трансляция матча 18 июля 2017
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Суперкубок Украины. Когда начало матча Динамо Киев – Черноморец 18 июля в 19:00 по московскому времени.
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Прогноз на матч Динамо Киев – Черноморец
Во вторник 18 июля 2017 года в 19:00, состоится заключительный матч 1 тура украинской Лиги Пари-Матч, в котором Динамо Киев на своем стадионе «Олимпийский» сыграет против одесского Черноморца.
Избавившись от украинского специалиста, на тренерский мости киевского Динамо был назначен белорус – Хацкевич. Пока что под руководством именитого тренера Динамо Киев провело 1 официальный матч. Эта самая игра состоялась в субботу в рамках Суперкубка Украины. Динамо Киев встретившись с, пожалуй, главным «врагом» – донецким Шахтером, всеми усилиями жаждало прервать череду победу команды из Донбасса. Тем не менее, быстрый гол «горняков», а также второй мяч во второй половине поля, в очередной раз оставили Динамо Киев без победы.
Результаты предыдущего сезона для одесского Черноморца оставляют двоякое впечатление. Пробившись по итогу основной части чемпионата в раунд Чемпионшип, Черноморец на этом самом этапе выступил просто ужасно. Возможно отсутствие еврокубковых амбиций, а может быть другие причины, но одесситы стали «худшими из лучших», взяв 6-ю строчку в турнирной таблице.
Динамо Киев в паре с Черноморцем, без вариантов, остается абсолютным фаворитом и претендентом на победу. Динамо Киев коллектив с наивысшими целями, как минимум на внутренние турниры. Несмотря на поражение от Шахтера в Суперкубке, игра в Киеве во вторник наверняка станет удачной. Ставка на матч: ф1 -1,5Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым
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Рената