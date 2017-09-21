“Динамо” и “Верес” сыграют при пустых трибунах
2017-09-19 21:15
“Динамо” и “Верес” сыграют при пустых трибунах
Матч 10-го тура украинской Премьер-лиги между киевским Динамо и Вереском будет сыгран при пустых трибунах.
В начале августа КДК ФФУ наказал Динамо за поведение болельщиков в матче за Суперкубок Украины против “Шахтера” и обязал киевский клуб провести один матч при пустых трибунах, передает Rus.Media.
Руководство Динамо обжаловало это решение, но до сих пор не получило официального документа с Апелляционного комитета ФФУ.
В связи с этим, учитывая ограниченное время на подготовку до следующего футбольного матча, руководство “Динамо” приняло решение о проведении матча с Вересом при пустых трибунах.
Динамо объясняет, что решение принято исключительно в интересах болельщиков, желающих посетить следующий домашний матч с донецким Шахтером.
“Мы не можем оставить болельщиков без праздника футбольного действа, которое за очередной халатности и неповоротливости футбольных чиновников поставлена под угрозу”, — гласит заявление на сайте Динамо.
Матч 10-го тура между “Динамо” Киев и Вереском состоится в субботу, 23 сентября.