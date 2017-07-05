Динамо Бухарест – Анжи смотреть онлайн прямая трансляция матча 5 июля 2017
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Товарищеский матч. Когда начало матча Динамо Бухарест – Анжи 5 июля в 13:00 по московскому времени.
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Прогноз на матч Динамо Бухарест – Анжи
5 июля в 13:00 в товарищеском матче встретятся Динамо Бухарест и российский Анжи.
Бухарестское Динамо в прошлом сезоне выиграла Кубок лиги и стало бронзовым призёром чемпионата Румынии, проведя в целом сильный сезон и выиграв трофей. Нынешним летом «волки» сыграли уже 4 товарищеских матча, трижды проиграли: Осиеку 1:4, Локомотив Загреб 0:1 и Марибору 1:2 и победили Вержей 5:1. Румыны активно готовятся к новому сезону и старту в еврокубках.
Анжи в прошлом сезоне финишировал на 12 месте в чемпионате России с 30 очками и разницей мячей 24-38, в конце чемпионата выдав серию из 6 поединков без побед. Летом Анжи провёл уже три матча, победил Астру 2:1 и дважды сыграл вничью 1:1 с ЧФР Клуж и Истра 1961. Летом российский клуб и покинуло и пополнило большое количество игроков, выделю только некоторых подписантов: Липартия и Чайковский долгое время игравшие в луганской Заре, плюс молодые Данченко из Шахтёра и Базелюк из ЦСКА.
Обе команды в контрольных матчах этого лета и забивают и пропускают регулярно. Думаю и на этот раз в матче будет забито несколько мячей, на то он и товарищеский, команды отрабатывают игру в защите и обороне, и результат в таких встречах имеет второстепенное значение. Ставка: ТБ 2,5.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым