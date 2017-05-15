Дикость по-черниговски: с клумб украли цветов на 10 тысяч
15.05.2017 | Новости | Комментариев нет|
В Черниговский горотдел полиции поступило обращение от КП «Зеленстрой». Коммунальщики заявили, что во время обследования цветников на бульварах, в парках и скверах, закрепленных за предприятием, обнаружены следы кражи луковичных растений по таким адресам: ул. Ивана Мазепы, ул. Ремесленная, Болдины Горы, площадь Победы, ул. Толстого, проспект Победы, проспект Мира, сквер Попудренко, Аллея Героев. Сумма убытков – 9000 195 гривен.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым