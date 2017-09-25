Дикие собаки в Греции разодрали на куски пенсионерку из Британии
2017-09-24 16:27
Дикие собаки в Греции разодрали на куски пенсионерку из Британии
Эта новость появилась на одном из порталов одного інфоагентства.
В Греции туристка из Великобритании стала добычей диких собак, которые накинулись на него и разодрали на куски, передает Rus.Media. Эта новость появилась на одном из порталов одного инфоагентства.
Сегодня, 24 сентября, в районе исторического старого города Месимвриа, было обнаружено изуродованное тело пожилой женщины. После того, как оперативники взялись за расследование данного акта, стало известно, что женщина погибла от нападения стаи диких собак. Агрессивные животные практически разодрали на куски свою добычу.
Стало также известно о том, что погибшей оказалась туристка из Великобритании. Бывший педагог из Оксфордского университета приехала в Грецию посмотреть исторические места и просто отдохнуть, но стала добычей для стаи диких собак. На момент смерти ей было 64 года. Также стало известно, что она отправилась 22 сентября из отеля на такси в старый город Месимвриа, но обратно уже не вернулась.