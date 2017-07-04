Диетологи указали три продукта, от которых следует отказаться тем, кому за 30
Диетологи рассказали, от каких продуктов лучше отказаться после 30, если хотите избежать проблем со здоровьем.
Уже после 30 лет организм человека начинает стареть, одним из последствий этого процесса является повышение показателей артериального давления. Чтобы его нормализовать, следует забыть о полуфабрикатах.
Также в таком возрасте лучше сократить употребление хлебобулочных изделий и сдобы. Все потому, что с возрастом метаболизм замедляется, человек начинает активнее набирать вес, при том уровень необходимых калорий снижается. Поэтому хлеб и печенье негативно сказываются на фигуре.
На третьем месте – сахар и продукты, содержащие этот ингредиент. Речь, в частности, о йогурты с наполнителями. Лучше заменить его на натуральный и добавить фруктов.
А вообще врачи советуют регулярно добавлять в рацион свежие фрукты, овощи, зелень, пишет 24tv.ua.