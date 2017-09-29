Диетологи рассказали, кому нельзя есть груши и почему
2017-09-29 10:58
Диетологи рассказали, кому нельзя есть груши и почему
Много кто знает, что груши очень полезны для организма, но этот фрукт может и навредить.
Диетологи рассказали о том, как лучше для здоровья употреблять груши, передает Rus.Media. Ведь этот фрукт, несмотря на его вкус и пользу, можно не всем.
Груши могут навредить здоровью людей, которые имеют в своем анамнезе сахарный диабет. Кроме того, их употребление может спровоцировать ухудшение самочувствия у тех, кто болеет синдромом раздраженного кишечника и страдает от частых диарей.
В грушах содержится много сахаров и клетчатки, и об этом не следует забывать. Диетологи рекомендуют диабетикам лакомиться не сладкими, а кисло-сладкими сортами груш, – но в любом случае ограничено. Тем, у кого есть проблемы со стулом, по словам врачей, можно употреблять в пищу кожуру груши или пить отвары из ее листьев.
Если у вас нет проблем со здоровьем, этот фрукт можно есть без опасения. Груши эффективны в похудении и поддерживают фигуру. Также они нормализуют артериальное давление.