Диетологи рассказали, как похудеть с помощью шоколадной диеты
2017-10-11 15:38
Диетологи рассказали, как похудеть с помощью шоколадной диеты
Диетологи подсказали, как есть шоколад и при этом эффективно сбрасывать лишние килограммы.
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Шоколадная диета относится к категории быстрых методик для заметного похудения, но злоупотреблять ею не стоит, так как шоколад не может заменить все необходимые для здоровья микроэлементы и витамины, передает Rus.Media.
Похудеть на шоколадной диете могут даже самые ленивые лентяи, потому что им не нужно делать ничего особенного, а вес будет уходить стабильно по килограмму в сутки, но это только в том случае, если строго придерживаться правил диеты.
Правила диеты: – можно есть все 100 г горького шоколада в день; – должно быть не менее 3-х приемов пищи, то есть по 30-35 г шоколада за один раз; – с порцией шоколада выпивать чашку натурального кофе без сахара; – выпивать за день несколько чашек несладкого зеленого чая и 2-3 литра воды, но отдельно от основных приемов пищи.
Чем обусловлен такой эффект шоколадной диеты? Диетологи утверждают, что шоколадная диета позволяет сбрасывать по 1 кг в сутки и это потому, что человек не будет употреблять соль и сахар, а основную часть его рациона составят напитки – вода, кофе и зеленый чай. Ни для кого не секрет, что соль и сахар задерживают жидкость в организме и тем самым замедляют обмен веществ.
Плюс ко всему, суточная калорийность рациона на шоколадной диете еле-еле достигает 600-650 ккал. Как мы знаем, в 100 г плитки горького шоколада 510-520 ккал, в одной чашке кофе – 2 ккал в 100 мл зеленого чая – 3-5 ккал. Таким образом обеспечивается дефицит калорий, что так или иначе приведет к резкому похудения.
Нельзя не отметить того факта, что кофе и шоколад ускоряют обмен веществ и стимулируют работу кишечника, зеленый чай сжигает жировые клетки, а вода очищает организм от всего лишнего. Вот этим и обусловлено резкое похудение на шоколадной диете.
Эффект шоколадной диеты вас приятно удивит, но это не значит, что сидеть на ней можно несколько недель подряд. Диетологи разрешают или 7-дневную диету на горьком шоколаде, или один разгрузочный день по такой же схеме, но не более того. Если лишнего веса у вас больше, чем 5-10 кг, то шоколадная диета может стать отличным “первым шагом” или толчком на пути к стройному телу, но худеть на ней несколько месяцев или недель подряд – опасно для здоровья и жизни.