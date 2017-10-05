Диетологи посоветовали, как правильно заедать стресс
Еда помогает успокоиться, избавиться от негативных эмоций и последствий стресса. Однако, по словам медиков, регулярное употребление фастфуда и сладостей стимулирует
выработку гормонов, которые провоцируют стресс. Вот вам и замкнутый круг, пишет expres.ua.
Но при этом ученые утверждают, что заедать стресс допустимо. Нужно только научиться выбирать для этого правильные продукты. Особенно полезными в период эмоциональных нагрузок продукты, богатые на омега-3 кислоты, речь о рыбе. Они способствуют укреплению нервной системы. Также подойдут бананы и орехи, ведь
стимулируют мозговую активность. А помидоры, оказывается, снимают усталость, яблоки и груши – поддерживают уровень сахара в крови в норме. Вместо сладостей специалисты советуют выбирать сухофрукты, мармелад или несколько ломтиков черного шоколада.