Диетолог рассказал, от какого продукта следует отказаться после 40, чтобы остановить процессы старения
Для замедления процессов старения и предотвращения развития болезней старости (таких, как атеросклероз, диабет 2 типа, ишемическая болезнь сердца, инсульт, инфаркт, катаракта, остеопороз и других), содержание белков в рационе нужно уменьшать после 40 лет. О таком заявила специалист по здоровому питанию Оксана Скиталинская.
“Если хотите быть долгожителями – переходите на бобы”, – сказала она.
Мясо – богатый аминокислотой метионином, оно активирует каскад молекул, которые стимулируют синтез белка, рост клеток, отключая важные механизмы “ремонта” клеток, удаление старых и больных клеток. А постоянная активация этого процесса провоцирует воспаление, развитие сердечно-сосудистых болезней, диабета 2 типа, многих видов рака и сокращает продолжительность жизни.
Поэтому стоит перейти на белок растительного происхождения, в частности, речь об бобовые, в них – большое количество пищевых волокон., которые поглощают и выводят из организма токсины, канцерогены, вредные вещества. О такое пишет expres.ua.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым