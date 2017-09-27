Диетолог назвал основные ошибки, которые мешают похудеть
Есть более десятка гормонов, которые контролируют различные процессы в организме. Понимание того, как они влияют на скорость обмена веществ, образования жировой массы и аппетит поможет сохранить здоровье и нормальный вес. О таком предупреждает диетолог Светлана Фус.
Гормоны, которые ключевые в этих процессах: инсулин, кортизол, лептин и грелин.
– Инсулин следит за уровнем сахара в крови и тем, как он используется. Еда
имеет непосредственное влияние на уровень инсулина. Когда вы употребляете слишком много простых углеводов с высоким ГИ (гликемическим индексом), вырабатывается избыточное количество инсулина. Клетки не могут поглотить такое количество углеводов, усвоение замедляется и печень превращает весь этот избыток сахаров в
жир.
Чтобы контролировать уровень инсулина нужно придерживаться рациона, принимать пищу 4-5 раз в день и не есть между этими приемами пищи, исключить продукты с высоким ГИ.
– Кортизол – гормон стресса, который тоже влияет на уровень сахара в крови, регулирует обмен веществ и контролирует водный баланс. Когда вы напряжены, высокий уровень кортизола побуждает организм накапливать жир. Высокий уровень кортизола замедляет обменные процессы в организме. Таким способом организм пытается сохранить запасы энергоресурсов для борьбы со стрессом.
Влиять на выработку гормона кортизола с помощью питания человек не может. Однако противостоять активной выработке этого вещества нам все же под силу: отдыхайте, ешьте медленно, старайтесь не “заедать” стресс, реже пейте кофе и другие стимулирующие напитки.
– Лептин – гормон насыщения, отвечающего за чувство сытости. Он контролирует жировые запасы в организме, и как только их уровень падает, понижается и уровень лептина. В результате этого в мозг поступает сигнал о имеющийся дефицит. Именно поэтому у нас в определенный период возникает чувство голода. Снижение уровня данного гормона происходит также из-за хронического недосыпания.
Чтобы контролировать уровень этого гормона придерживайтесь режима отдыха, уделяйте сну не менее 8 часов в сутки. Способствуют выработке лептина в организме, помогая похудению, нежирный йогурт и творог, нежирная баранина и индюшатина, овощи, фрукты, зерновые крупы и бобовые культуры.
– Грелин – по аналогии с лептином, посылает мозгу сигнал о голоде. Только в отличие от лептина, вырабатывается грелин в желудке, а его синтез резко повышается, когда желудок пустой. В то же время, в полном желудке выработку этого биологического вещества практически прекращается, а значит, человек чувствует
сытость и больше есть не хочет. Но есть одна особенность. Если в потребляемой пище много рафинированного сахара или фруктозы, грелин не перестает вырабатываться, даже когда вы съели приличную порцию. В результате человек переедает и, соответственно, начинает страдать от ожирения.
Вывод: из рациона нужно удалить продукты, в которых есть рафинированный сахар (торты, пирожные, другие кондитерские изделия, сдоба, белый хлеб), а также сократить потребление сладких овощей и фруктов, которые богаты глюкозой. Если вы скоректуєте свое питание, наладите сон и будете вести активный образ жизни, сможете держать свой вес в норме.
Но если ваши попытки нормализовать вес не приносят результата, понадобится консультация эндокринолога и проверка уровня ваших гормонов. О такое пишет uainfo.org.