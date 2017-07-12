Диетическое мороженое за несколько минут
12.07.2017 | Здоровье | Комментариев нет|
Ингредиенты (на двоих):
1 банан
150 г замороженной ежевики
100 г замороженной малины
30 г миндального молока* или питьевой воды
1 ч.л. меда (по желанию)
1/4 ч.л. корицы
1/4 ч.л. ванили
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Инструкция:
1. Нарежьте очищенный банан ломтиками и отправьте в морозилку на час.
2. В блендере смешайте замороженные ягоды и банан, добавьте миндальное молоко, корицу, ваниль и мед.
*миндальное молоко можно легко сделать дома. Сырой миндаль замочите в питьевой воде на ночь (для мороженого вам понадобится 30 г орехов и 100 мл воды). Утром отправьте орехи и воду в блендер. Молоко можно использовать сразу или процедить через марлю, тогда вы получите однородную жидкость.
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