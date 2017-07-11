Диета от Сальмы Хайек
11.07.2017 | Здоровье | Комментариев нет|
Как выяснилось, звезде этот рецепт знаком с детства, поэтому с малых лет Хайек с удовольствием ест насекомых, сообщает британская The Telegraph.
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“Жареные муравьи восхитительны с гуакамоле (пюре из мякоти авокадо). И червячки, есть много рецептов их приготовления. А приготовленные маленькие кузнечики имеют неповторимый аромат и действительно хороши”, – рассказала актриса Дэвиду Літтерману, ведущему Вечернего шоу на телеканале CBS.
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