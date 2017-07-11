Диета, если у вас акне
Диета при проблемной коже
Проблемной считается кожа, пораженная такими заболеваниями, как акне, экзема, дерматит. При каждом из них рекомендуется отдельная диета. Например, человеку, страдающему от акне, рекомендуется исключить из ежедневного рациона шоколад и хлебобулочные изделия, а также поработать над повышением иммунитета. Все это в совокупности спровоцирует снижение активности сальных желез и устранения воспалительных процессов в организме.
Диета при дерматитах и экземе подбирается индивидуально, так как иногда проявляются неадекватные реакции организма на некоторые компоненты пищи. Основу данной диеты составляет каша на воде, рыба и мясо, приготовленное на пару. Также при дерматитах часто рекомендуют употреблять пивные дрожжи и повысить норму употребляемой за день минеральной негазированной воды.
Распространенная диета при проблемной коже не такая уж суровая. Согласно этому плану питания, ежедневная норма потребляемых калорий, белков, жиров, углеводов и других элементов, необходимых для жизнедеятельности, остается прежней. Но при этом необходимо исключить из своего рациона такую пищу:
– Острый сыр,
– Копченые продукты,
– Всевозможные маринады и соленья, шоколад,
– Кофе, какао, окрашенные сладости и конфеты,
– Сухофрукты, покрытые серой,
– Цитрусовые.
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