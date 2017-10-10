Диета для памяти и чем можно согреться в холода
2017-10-10 12:38
Диета для памяти и чем можно согреться в холода
Новые открытия ученых-диетологов.
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По словам диетолога из Университета Хельсинки Сату Ювякорпи, проблем с памятью можно избежать, если правильно питаться, передает Rus.Media. Определенные продукты существенно снизят риск забывчивости. Специалист отметил, что еда способна непосредственно влиять на кишечную флору, а с помощью медиаторов – управлять частью функционала мозга и чувств. Соответственно, есть такие продукты, которые в той же нервной системе и вредят.
Довольно часто из-за нездорового рациона, что представляет собой низкокачественные углеводы и животные жиры, человек постепенно способно и страдать проблемами с памятью. В частности, хуже со способностью рассуждать и рассуждать становится, когда мало витамина В, а также вредные привычки. В частности, употребление алкоголя и сигареты. Исходя из ситуации непосредственно в Финляндии, диетолог отметил, что там, во многих случаях проблемы бывают и в связи с генетическими факторами. Память ухудшается, потому что высокое давление, холестерин существенно повышен, является диабет второго типа и абдоминальное ожирение у граждан среднего возраста.
Ювякорпи заявляет, что из-за несбалансированного питания, когда преобладают именно жиры, клеточная мембрана становится существенно жестче, и клетки хуже передают сигналы. Нарушается гематоэнцефалический мозговой барьер, и там оказывается масса вредных веществ, которые доходят из крови. Кроме всего прочего, возникают бета-амилоидные бляшки, которые в большом количестве ведут к болезни Альцгеймера. Проведя исследования, ученый сделал вывод, что если употреблять жиры, то мозг начинает слабее обрабатывать информацию, причем не важно, молодой человек или старый. Это для всех одинаково. Как нужно питаться, чтобы память не ухудшалась? По словам диетолога, есть целый комплекс, весьма своеобразный рацион. В частности, следует регулярно употреблять в пищу рыбу, так как ряд жирных кислот, которые содержатся в этом продукте, способны делать так, что клеточная мембрана становится мягче, лучше передаются сигналы, а также меньше воспаляются нервные волокна.
Вообще очень хорошо влияет на память средиземноморский рацион. Ювякорпи заявил, что если в подобном ключе, то человек становится менее депрессивным, а также меньше забывает о том. В составе средиземноморского рациона является растительная пища, много цельнозерновых продуктов, бобовых, семян, белого мяса и оливкового масла, а также другие продукты. Также можно попробовать так называемую Mind-диету. При ней средиземноморский рацион и то, что направлено на лечение болезней при высоком давлении, объединяются. Такое специально разработали для борьбы с болезнью Альцгеймера, как отметил Ювякорпи. В данном рационе есть черника и клубника, довольно темно-зеленых листовых овощей, цельнозерновых продуктов, бобовых, орехов, оливкового масла, а также допускается небольшое количество спиртного. Разрешается, кроме всего прочего, употребление кофе, чая и какао. Например, если пить первого напитка по три-четыре чашки, то есть вероятность, что болезнь Альцгеймера не разовьется. При употреблении какао и темного шоколада можно существенно улучшить мозговое кровообращение.
Однако Ювякорпи предупреждает, что слишком усердствовать в питании вторым продуктом нельзя. Это может привести даже к негативным последствиям. Интересно и еще одно исследование, которое говорит о том, что есть продукты, благодаря которым человек способен пережить значительный холод. Такую информацию сообщила пресс-служба ДВФУ в Приморье.
Там отметили, что есть какие-то инновационные, особенные разработки, над которыми поработали местные молодые специалисты. Например, они являются авторами мясного паштета с кукумарией, мармелада, в составе которого бурые водоросли, колбасных изделий, где есть и ламинария, а также множества других новинок. Их все отправили на Международную конференцию, где обсуждают технологию производства пищевых продуктов для питания в холодных регионах в городе Харбин, что на территории Китая. Абсолютно все из этого в пресс-службе называют уникальным, так как там есть специальные биологически активные вещества, благодаря которым человек выживает и когда есть достаточно суровые условия. В частности, к такому относятся белковые добавки, в которых животное и растительное происхождение. Когда данные вещества окисляются, то выделяется 16,5 граммов энергии, что, соответственно, гораздо больше самого ингредиента. Кроме всего прочего, в продукт добавляют некоторое количество жирных кислот, содержащихся в морских гидробионтах.
Раньше молодые специалисты из ДВФУ разработали и другие интересные продукты питания. Например, они выступают как авторы «наношоколада», в составе которого морская капуста, хлебобулочных изделий с зелеными водорослями, соусов с морскими добавками и так далее. Кроме того, одна аспирантка заявила о способе, благодаря которому переработку панциря, хвоста и головы креветки можно использовать, чтобы создавать новые пищевые продукты.
Одним словом, наука стоит на страже нашего питания, и следует экспериментировать даже в еде – когда есть возможность. Естественно, перед тем, как попробовать что-то, что даже советуют специалисты с мировым именем, лучше проконсультируйтесь со своим лечащим врачом. Возможно, именно вам, в связи с определенными особенностями организма, тот или иной продукт и вовсе навредит.