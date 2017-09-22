Диагноз можно поставить по голосу пациента
Британские ученые провели эксперимент и обнаружили, что физически крепкую личность можно определить по… голосом. Если он звонкий и благозвучный, то наверное предстоит
здоровому человеку.
“Это естественно, ведь тембр, — объясняет отоларинголог Лариса Шевчук, — не только звуковое окраску, а первый пункт в оценке состояния дыхательной системы человека. Например, хриплисть — своеобразная визитная карточка не только курильщиков с их “профессиональными” бронхитом и ларингитом, а и лиц с патологиями щитовидной железы, органов грудной полости. Характерная гнусавость (исчезновение дополнительных
тонов, эмоциональности) голоса — признак хронических недугов носоглотки.
Кроме того, гортань — гормонально зависимый орган. Голосовой аппарат находится под влиянием желез внутренней секреции, щитовидной железы, коры надпочечников в течение всей жизни человека. Подсознательно по голосу выбирают себе партнера почти все живые существа, и человек не исключение. Голос кажется нам сексуальным
(выразительным, глубоким), если у собеседника нормально вырабатываются половые гормоны.
Красота голоса зависит и от осанки (люди с порукшеннями в позвоночнике говорят глухо, хрипло из-за сжатия нервов грудной клетки). Голос дрожит, срывается и от нервного напряжения, психологического стресса. К счастью, такие изменения, как правило, быстро проходят”.