Девушки сошли с ума: новый бьюти тренд – волосы в носу (Фото)

despravda | 11.10.2017 | Социум | Комментариев нет

2017-10-10 21:58

Девушки сошли с ума: новый бьюти тренд – волосы в носу (Фото)
Продвинутые барышни вовсю делятся снимками с ноздрями, забитыми густыми волосками.

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Продвинутые барышни вовсю делятся снимками с ноздрями, забитыми густыми волосками, передает Rus.Media. Это новая модная тенденция, которая заключается в наращивании волос в носу. Получается, у нас все те деды еще модники.

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