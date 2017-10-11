Девушки сошли с ума: новый бьюти тренд – волосы в носу (Фото)
11.10.2017 | Социум | Комментариев нет|
2017-10-10 21:58
Девушки сошли с ума: новый бьюти тренд – волосы в носу (Фото)
Продвинутые барышни вовсю делятся снимками с ноздрями, забитыми густыми волосками.
Подпишитесь на новости «UkrMedia» в Facebook или Twitter
Продвинутые барышни вовсю делятся снимками с ноздрями, забитыми густыми волосками, передает Rus.Media. Это новая модная тенденция, которая заключается в наращивании волос в носу. Получается, у нас все те деды еще модники.