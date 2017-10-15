Девушки на передовой: защищают страну и находят любовь
2017-10-14 22:11
Девушки на передовой: защищают страну и находят любовь
Воительницы признаются, что о своем решении идти на фронт еще ни разу не жалели.
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24 тысячи женщин сегодня служат в рядах Вооруженных сил Украины, передает Rus.Media. Три тысячи из них – офицеры! Выполняют поставленные задачи наряду с мужчинами. Их не пугают ни обстрелы, ни бытовые проблемы на фронте.
Надежда одна из лучших снайперов в своем подразделении. Лицо прячет – этого требует его дело. На войну пошла, потому что хотела защитить страну. До того, как стать снайпером, перепробовала себя в разных военных специальностей.
“Человек на войне должна быть максимально эффективной. Каждый должен заниматься тем, что у него получается лучше всего, просто на начальном этапе в 2014 году выяснилось, что у меня лучше всего получается стрелять”, – рассказывает девушка.
Она серьезна, когда говорит о ежедневные задачи и боевые выходы. Но улыбается, когда речь заходит о напарнике. Это ее будущий муж. И познакомились они на войне, когда он учил ее снайперского дела.
“Мы вышли на рубеж, он дал мне свою винтовку и говорит – попадешь, женюсь! Я естественно попала, и через полгода мы поняли, что да, это может была судьба”, – признается Надежда.
Свадьбу решили сыграть, когда закончится война.
20-летняя Марина тоже нашла любовь. Со своим парнем девушка познакомилась в учебной части. Сейчас влюбленные далеко друг от друга. Она на передовой. Он проходит срочную службу в Одессе. Общаются по телефону каждый день.
А Наталья не выдержала разлуки с любимым. И пошла служить. Теперь она повар на передовой. Как и Мария. У нее здесь служат трое братьев.
Девушки работают по 14 часов в сутки. Без выходных и праздников. Им некогда отдыхать. Нужно кормить солдат. Меню стараются разнообразить, чтобы вкусно было, как дома.
Девушки-воины признаются, иногда очень устают, но о своем решении идти на фронт еще ни разу не жалели.