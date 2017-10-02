Девушки, которые не наигрались в детстве, превратили себя в живых кукол (Фото)
2017-09-07 07:14
Девушки, которые не наигрались в детстве, превратили себя в живых кукол (Фото)
В последнее время в мире все большую популярность приобретают так называемые живые куклы.
В последнее время в мире все большую популярность приобретают так называемые живые куклы — девушки решили приблизить себя к стандартам внешности куклы Барби путем пластической хирургии, передает Rus.Media. У них в почете неестественно большие глаза, которых они достигают путем ношения линз и специального макияжа, длинные ресницы, пухлые губы и осиная талия — вот основные атрибуты девушки-куклы. Одной из наиболее известных живых кукол есть украинка Валерия Лукьянова, но кроме нее в мире есть немало девушек, которые решили превратить себя в живых кукол Барби и сегодня их покажем.