Девушка уронила телефон в океан. То, что произошло дальше, поразило весь мир! (видео)

despravda | 02.10.2017 | Новости | Комментариев нет

2017-10-01 21:43

Девушка уронила телефон в океан. То, что произошло дальше, поразило весь мир! (видео)
Тересса Си отдыхала с друзьями на Багамах. В один из дней этого незабываемого отпуска девушка отправилась на плавучую платформу посреди Атлантического океана, чтобы поплавать с дельфинами.

Все шло отлично — солнце, хорошая компания и море положительных эмоций, как вдруг случилась досадная неприятность. По нелепой случайности телефон Тересси выпал из ее рук и упал прямо в воду, передает Rus.Media.

Девушка уже попрощалась со своим мобильным, как вдруг произошло нечто невероятное. Один из дельфинов внезапно вынырнул из воды, а во рту у него был тот самый телефон. Чудеса, да и только!

Вероятность, что после таких подводных приключений телефон снова будет работать, крайне мала. Однако этот случай Тересса вряд ли будет вспоминать с грустью.

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