Девушка уронила телефон в океан. То, что произошло дальше, поразило весь мир! (видео)
2017-10-01 21:43
Девушка уронила телефон в океан. То, что произошло дальше, поразило весь мир! (видео)
Тересса Си отдыхала с друзьями на Багамах. В один из дней этого незабываемого отпуска девушка отправилась на плавучую платформу посреди Атлантического океана, чтобы поплавать с дельфинами.
Все шло отлично — солнце, хорошая компания и море положительных эмоций, как вдруг случилась досадная неприятность. По нелепой случайности телефон Тересси выпал из ее рук и упал прямо в воду, передает Rus.Media.
Девушка уже попрощалась со своим мобильным, как вдруг произошло нечто невероятное. Один из дельфинов внезапно вынырнул из воды, а во рту у него был тот самый телефон. Чудеса, да и только!
Вероятность, что после таких подводных приключений телефон снова будет работать, крайне мала. Однако этот случай Тересса вряд ли будет вспоминать с грустью.