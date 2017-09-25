Девушка в Харькове, попала под трамвай (видео)

despravda | 25.09.2017 | Новости | Комментариев нет

2017-09-23 12:19

Девушка в Харькове, попала под трамвай (видео)
В Харькове около 15.00 на улице Шевченко трамвай сбил женщину.

Также появилась запись инцидента. Ее опубликовал на своей странице в Facebook директор Департамента по вопросам информации и связям с общественностью Харьковского горсовета Юрий Сидоренко, передает Rus.Media.

«Трамвай шел вместе с потоком машин — то есть, на зеленый. Зебра (пешеходный переход) — возле трамвайных рельсов заканчивается, то есть переходом не является. Пострадала, и это тоже видно на видео, на трамвай внимания не обращала — возможно, была в наушниках», — пояснил чиновник.

По его словам, пострадавшая госпитализирована в больницу.

«О травмы пока известно одно — травматическая ампутация правой ноги», — написал Сидоренко.

«Водитель трамвая, и это опять-таки видно на съемке, совершил экстренное торможение, на видео видно, что он стоит и всем телом давит на педаль. Он сделал все, что мог, но тормозного пути ему не хватило», — добавил директор.

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