Девушка в Харькове, попала под трамвай (видео)
2017-09-23 12:19
Девушка в Харькове, попала под трамвай (видео)
В Харькове около 15.00 на улице Шевченко трамвай сбил женщину.
Также появилась запись инцидента. Ее опубликовал на своей странице в Facebook директор Департамента по вопросам информации и связям с общественностью Харьковского горсовета Юрий Сидоренко, передает Rus.Media.
«Трамвай шел вместе с потоком машин — то есть, на зеленый. Зебра (пешеходный переход) — возле трамвайных рельсов заканчивается, то есть переходом не является. Пострадала, и это тоже видно на видео, на трамвай внимания не обращала — возможно, была в наушниках», — пояснил чиновник.
По его словам, пострадавшая госпитализирована в больницу.
«О травмы пока известно одно — травматическая ампутация правой ноги», — написал Сидоренко.
«Водитель трамвая, и это опять-таки видно на съемке, совершил экстренное торможение, на видео видно, что он стоит и всем телом давит на педаль. Он сделал все, что мог, но тормозного пути ему не хватило», — добавил директор.