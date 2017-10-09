Девушка принца Гарри Меган Маркл собирается стать новой леди Дианой
2017-10-08 22:23
Девушка принца Гарри Меган Маркл собирается стать новой леди Дианой
Современная Золушка.
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Актриса готова бросить карьеру в кино ради жизни в Кенгсингтонском дворце, передает Rus.Media.
Меган Маркл уже прочат славу новой “народной принцессы”, который в свое время Леди Ди.
Принц Гарри и его подруга, актриса Меган Маркл недавно появились вместе на публике. Казалось бы, что тут такого – двое влюбленных вышли на прогулку. Но для члена королевской семьи Великобритании это очень серьезный шаг, ясно указывает на более чем серьезные намерения. Пара встречается с весны 2016 года, несколько месяцев назад Меган тайно переехала в Кенсингтонский дворец, где живет принц Гарри. А на днях она была представлена самому строгому судье – бабушке бойфренда, королеве Елизавете II. Говорят, Ее величество связь внука одобрила, и именно по этой причине влюбленные перестали прятаться от мира.
О том, что пара всерьез подумывает о свадьбе, говорит еще один «звоночек»: как рассказали источники из окружения Маркл, актриса до сих пор не подписала контракт на съемки в сериале «Форс-мажоры». Меган с 2011 года играет в нем адвоката Рейчел Зейн – семь сезонов подряд! И то, что она готова отказаться от самой успешной роли в своей карьере, может означать только то, что Гарри и Меган собираются сделать серьезный шаг. Съемки «Форс-мажоров» проходят в Канаде, а это значит, актрисе придется покинуть туманный Альбион, и на несколько месяцев переехать в Торонто. Что в будущие планы Маркл, видимо, не входит.
На днях Гарри и Меган впервые появились вместе на публике во время официального визита принца в Торонто.
ГОРДИТСЯ ТЕМНОКОЖЕЙ МАМОЙ
Меган еще не успела официально стать невестой принца Гарри, а британские таблоиды уже вовсю сравнивают ее с Кейт Миддлтон – разбирая по косточкам не только прическу и выбор одежды, но и интервью обеих прелестниц. И делают неутешительный для Кейт вывод: именно у Меган есть все шансы стать новой Леди Дианой – иконой стиля и королевой человеческих сердец. Ведь биография девушки, протаптывать себе дорогу к дворцу с самых низов, гораздо больше похож на историю современной Золушки. Хотя Кейт Миддлтон и называют «аристократкой из народа», она выросла в семье мультимиллионеров. Предки будущей герцогини Кембриджской действительно добывали уголь в шахтах графства Дарем, но после того, как ее родители основали компанию посылочной торговли «Party Pieces», успешный бизнес сделал их сказочно богатыми. Семья приобрела особняк стоимостью 6 миллионов фунтов, по газонам которого и гуляла будущая принцесса. Кейт получила образование в лучших школах Великобритании и закончила престижный Сент-Эндрюсский университет – во время обучения в нем она и начала встречаться с Уильямом.
Меган, в отличие от Кейт появилась на свет в обычной семье, и у нее не было ни единого шанса встретить на своем пути настоящего принца. Будущая актриса родилась в Лос-Анджелесе, ее отец – белый, мама – темнокожая. Отец Том Маркл работал директором по свету на съемках двух популярных сериалов – «Женаты с детьми» и «Центральный госпиталь». Мама Дориа Радлан преподавала йогу. Меган всегда гордилась родителями, почти во всех интервью она упоминает, что ее отец получил за свою работу престижную телепремию «Эмми», а мама бесплатно помогала в госпитале для душевнобольных Didi Hirsch.
Актриса уже познакомила принца Гарри со своей мамой Дориа Радлан.
Девушка принца Гарри с детства проявляла бескомпромиссный характер и была готова постоять за себя.
– В седьмом классе меня попросили заполнить анкету, в которой надо было указать свою расовую принадлежность – белая, афроамериканка, латиноамериканка или азиатка, – рассказывала актриса в интервью британскому ELLE, – Я сказала учителю, что это будет означать отказ от одного из моих родителей, и поставила знак вопроса в графе ответы.
Меган в детстве.
«ТЫ СЛИШКОМ ХОРОША ДЛЯ ЭТОЙ РОЛИ»
Меган закончила далеко не самый престижный вуз Америки – Северо-Западный университет в пригороде Чикаго – по специальности «Театр и международные отношения». В эти годы ей помог талант, который, кстати, роднит ее с британскими аристократами – у нее каллиграфический почерк.
– Я писала приглашение на свадьбу и мероприятия – подписывала открытки и зарабатывала деньги, чтобы было на что жить во время прослушиваний. Я считаю, что письма от руки — это забытая форма творчества, – рассказывала она в одном из интервью.
Прослушивание, кстати, продвигались неплохо – Меган работала моделью и актрисой, снималась в эпизодических ролях в сериалах и голливудских фильмах, даже выносила чемоданчик с деньгами в популярной американской телелотерее.
Меган с 2011 года играет в сериале “Форс-мажоры” адвоката Рейчел Зейн.
После того, как она сыграла девушку-посыльную в «Несносных боссов» (комедию с Дженнифер Энистон в главной роли), ее партнер по сцене, известный актер Джейсон Судейкис сказал: «Ты слишком хороша для этой роли. Ты должна быть настоящей актрисой или моделью».
Удача улыбнулась ей в 2011 году, когда она получила роль в сериале «Форс-мажоры». Меган переехала в Торонто и стала телезвездой. А еще вышла замуж за продюсера Тревора Енгельсона, с которым встречалась с 2004 года.
Ради сериала “Форс-мажоры” Меган переехала в Канаду – съемки проходят в Торонто.
ТРИ ГОДА БРАКА
Тот факт, что Меган – разведенная женщина, наверняка стоил нескольких лишних седых волос Елизавете II. Тревор и Меган поженились в 2011 году после шести лет отношений – свадьбы романтично прошла на Ямайке, на берегу моря, жених и невеста шли к алтарю босиком. Они были вместе до 2013 года, пока окончательно не поняли, что жизнь на две страны ( Тревор – в Лос-Анджелесе, Меган – в Торонто) – не лучшая идея для брака. К тому же Меган стремительно набирала популярность, а ее муж так и находился в тени.
Впрочем, сейчас карьера Тревора может взлететь в гору: американские СМИ сообщили, что он начал снимать комедию под рабочим названием «Развод – это тяжело». Сценарий Энгельсон написал сам, и он – вот совпадение – о девушке, которая оставила мужа ради принца.
Меган вышла замуж за продюсера Тревора Енгельсона в 2011 году и развелась в 2013-м.
С ПРИНЦЕМ СВЕЛА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
Любая принцесса непременно увлекается благотворительностью. Но если для Кейт Миддлтон благотворительные чаепития и посещения детских больниц скорее утомительная обязанность,то Меган активно занималась благотворительностью с 20 лет, вступив в организацию помощи детям из неблагополучных регионов. И именно добрые дела, в конечном итоге, и свели ее с принцем Гарри, – они познакомились на благотворительном вечере.
Еще в 11 лет Меган написала письмо Хиллари Клинтон – в то время первой леди США. Однажды девочка увидела по телевизору рекламу моющего средства, в которой человек непреклонно заявлял: «Место женщины – на кухне!» Эти слова глубоко возмутили школьницу. В своем письме Она просила первую леди вмешаться в ситуацию. Письмо дошло до адресата – в результате текст был изменен. Похоже, если Меган все-таки станет принцессой, бабушки Елизаветы придется несладко: уже сейчас понятно, что подруга Гарри привыкла всегда и во всем отстаивать свое мнение. И вряд ли согласится плясать под ее дудку.
Меган занимается благотворительностью с 20 лет, добровольно вступив в организацию помощи детям из неблагополучных регионов.
РАЗВОД, «ОБНАЖЕНИЕ» И АФРОАМЕРИКАНСКИЕ КОРНИ: ЕСТЬ ЛИ ШАНСЫ НА СВАДЬБУ?
Британцы сейчас вовсю делают ставки: какие шансы Меган выйти замуж за Гарри и стать полноправным членом королевской семьи? На первый взгляд, они не большие. Кроме простонародного происхождения в минус Меган, во-первых, можно записать ее афроамериканские корни. Да-да, мир изменился и стал толерантным, но не будем забывать, что снобизм в британской аристократии воспитывался веками.
Во-вторых – развод. По древним традициям, разведенная женщина не может стать женой особы королевской крови. Но за прошлое столетие пошатнулись устои – через развод прошли оба сына Елизаветы II. Старший Чарльз – отец Уильяма и Гарри – развелся с Дианой Спенсер и женился на разведенной же Камилле Паркер-Боулз. Младший сын Елизаветы принц Эндрю так же расторг брак со своей женой Сарой Фергюсон. Так что в этом плане у Меган Маркл и членов дома Виндзоров – один-один.
Наконец, Меган могут вспомнить скандальное прошлое: в сериале «Форс-мажоры» она неоднократно снималась обнаженной. И хотя на экране все выглядело более чем прилично, ничего чрезмерно сексуального, тот факт, что будущую невесту принца британской короны видели без одежды миллионы зрителей по всему миру, явно не вдохновляет королеву.
Меган могут вспомнить скандальное прошлое: в сериале «Форс-мажоры» она неоднократно снималась обнаженной.
И все же, у Меган может выйти. Гарри явно без ума от своей подруги, а любовь – мощный двигатель, преодолевающий любые препятствия. К тому же в отличие от Уильяма, Гарри не является прямым наследником престола (после рождения племянников Джорджа и Шарлотты он отодвинулся на шестое место в очереди претендентов на трон), поэтому кандидатура его невесты может рассматриваться не так скрупулезно, как это было с Кейт Миддлтон. И бабушка Елизавета может закрыть глаза на некоторые «пятна» в биографии мисс Маркл ради счастья внука.
То, что после свадьбы Гарри британская нация начнет сходить с ума по молодой принцессе, как это сначала было с Кейт, можно даже не сомневаться. Меган – профессиональная актриса, умеет очаровывать публику, естественно ведет себя перед камерами, не боится толпы и уверенно дает интервью. Она красивая, и в свои 36 выглядит гораздо моложе 35-летней Кейт, замученной монаршими обязанностями, воспитанием двух детей и новой беременностью. Меган амбициозна и полна идей, поэтому идеально впишется в благотворительные и международные проекты королевской семьи. И, наконец, над ней не будет довлеть статус жены наследника престола – а, значит, она сможет вести себя, одеваться и говорить гораздо свободнее, чем Кэтрин, которая и шагу не может ступить без опасения нарушить королевский протокол. Именно поэтому британские СМИ уже сейчас пророчат Меган в новые «народные принцессы» и называют будущей «леди Ди», которая когда-то тоже сумела сломать много стереотипов королевского двора.