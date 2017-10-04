Девушка придумала, как отомстить бывшему, чтобы он помнил о ней еще 17 лет
2017-10-03 16:14
Девушка придумала, как отомстить бывшему, чтобы он помнил о ней еще 17 лет
Когда любимый человек тебя предает, это всегда очень больно.
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Единственное, чем можно скрасить подобные переживания – изрядная порция мести. Вот какой способ изобрела британка по имени Гарриет, передает Rus.Media.
Парень этой жительницы графства Чешир не только предпочел ей другую, но и потребовал от Гарриет вернуть ему деньги за билет на концерт Джастина Бибера. Девушка сказала «да», однако оформила это возвращение весьма своеобразным способом.
На имя своего бывшего возлюбленного Дэна Брауна она оформила прямое дебетование на сумму 1 пенс в день. Таким образом, на перечисление всей суммы уйдет примерно 17 лет, и каждый день парень будет получать уведомления о поступлении денег с припиской от отправителя: «зрадившому мудаку».