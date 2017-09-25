Девушка плюс-сайз боялась участвовать в откровенной фотосессии, но результат превзошел все ожидания
2017-09-25 11:11
Девушка плюс-сайз боялась участвовать в откровенной фотосессии, но результат превзошел все ожидания
Я не знала, чего ждать, но когда я увидела альбом, то была шокирована.
Интернет завален фотографиями ослепительных красавиц, красота которых чаще всего является результатом пластических операций, фотошопа, макияжа и правильного ракурса, передает Rus.Media. Однако зрители не думают об этом во время просмотра, и это негативно сказывается на их самооценке. Например, девушка по имени Стефани из Техаса, обладает крупными формами, и из-за стереотипных понятий о красоте, она считала себя некрасивой. Более того, она считала себя недостойной для участия в фотосессии с ее женихом Арреном. К счастью, фотограф Брия Терри Wolf & Rose Photography смогла убедить ее принять участие в откровенной фотосессии вместе с Арреном и результаты превзошли все ее ожидания.
Это была не первая фотосессия, которую Брия опубликовала на странице Wolf & Rose Photography в Facebook.
Но на этот раз ее пост стал крайне вирусным, в миг разлетевшись по соцсетям.
“Честно говоря, я никогда не чувствовала себя более привлекательной”, — сказала Стефани.
“Я с нетерпением ждала, чтобы увидеть конечный результат. Я не знала, чего ждать, но когда я увидела альбом, то была шокирована”.
“Я выглядела такой влюбленной и уверенной. Каждый человек должен увидеть себя в таком свете”.
“Это действительно открыло мне глаза”.
“Я помню, как в средней школе я смотрела на себя в зеркало и не могла понять, почему мой живот не такой, каким он должен быть”.
“С течением времени я свыклась с мыслью, что меня всегда будут считать девушкой размера плюс”.
“Я выталкиваю себя из зоны комфорта, нося одежду, которую люблю, но который общество считает неприемлемой для полных женщин: короткие топы, обтягивающие футболки, короткие платья и шорты”.
“Сейчас я гуляю с высокоподнятой головой, улыбаюсь и не вижу повода, по которому мне стоило бы стыдиться”.
Уверенности в себе Стефани также способствовал ее парень Аррен, который принял участие в фотосессии вместе с ней.
“На всем протяжении наших отношений не было ни одного момента, когда он заставлял меня стыдиться какой-нибудь части меня. Для него не имеет значения, если я не мыла волосы в течение недели, или не брила ноги в течение месяца. Он любит за то, кто я есть, и за то, кем я хочу, чтобы он стал. Он всегда говорил мне, что ему все равно, как я выгляжу, и что я красивая, несмотря ни на что”, — сказала Стефани.
“Мы смогли вдохновить общественность поверить, что те кто вы есть и то, как вы выглядите достаточно для того, чтобы вас любили”, — сказала девушка.