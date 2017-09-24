Девушка, которая родилась без конечностей, ведет активно занимается спортом(видео)
2017-04-09 19:41
Девушка, которая родилась без конечностей, ведет активно занимается спортом(видео)
Линдсей Хилтон появилась на свет без конечностей, однако это не помешало ей выбрать активный образ жизни и начать заниматься спортом.
Об этом говорится в сюжете Hromadske.UA, передает Rus.Media.
Несмотря на физические особенности, девушка регулярно тренируется, поднимая штангу весом 45 кг Это почти столько же, сколько весит сама Хилтон.
Девушка занимается Спортом с самого детства. Сначала она занималась плаванием, а в школьные годы стала пробовать себя в таком виде спорта, как регби.
Видео своих тренировок Линдсей Хилтон распространяет с помощью социальных сетей. Она делает это для того, чтобы мотивировать других людей с подобными проблемами не сдаваться и достигать своих целей.