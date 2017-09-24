Девушка, которая родилась без конечностей, ведет активно занимается спортом(видео)

despravda | 24.09.2017 | Спорт | Комментариев нет

2017-04-09 19:41

Девушка, которая родилась без конечностей, ведет активно занимается спортом(видео)
Линдсей Хилтон появилась на свет без конечностей, однако это не помешало ей выбрать активный образ жизни и начать заниматься спортом.

Об этом говорится в сюжете Hromadske.UA, передает Rus.Media.

Несмотря на физические особенности, девушка регулярно тренируется, поднимая штангу весом 45 кг Это почти столько же, сколько весит сама Хилтон.

Девушка занимается Спортом с самого детства. Сначала она занималась плаванием, а в школьные годы стала пробовать себя в таком виде спорта, как регби.

Видео своих тренировок Линдсей Хилтон распространяет с помощью социальных сетей. Она делает это для того, чтобы мотивировать других людей с подобными проблемами не сдаваться и достигать своих целей.

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