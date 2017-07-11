Девочка с редким заболеванием имеет незвичку прическу (ФОТО)

magictr | 11.07.2017 | Здоровье | Комментариев нет

Волосы малыш растет неправильно, что усложняет его укладку и расчесывание, сообщает сайт Наша мама.

Девочка из Южной Каролины (США) родилась с редким генетическим дефектом, который меняет форму и свойства волосяных фолликул. Родители девочки, медсестра Джейми Бросвелл и пожарный Джоуи Купел, обратили внимание на необычную прическу дочери, когда ей было всего 3 месяца, но с тех пор ситуация только ухудшалась. Маленькую Фиби не раз водили к врачу, но она оказалась абсолютно здоровым ребенком.

Изучив всю доступную литературу, Джейми Бросвелл поняла – у ее дочери крайне редкий синдром, который встречался всего около 100 раз с момента его обнаружения. Называется Uncombable Hair Syndrome, переводится как Синдром непослушных волос или Синдром спутанных волос. На сегодняшний день синдром еще недостаточно изучен, однако заболеванием его не считают, а проявляется он при генетической аномалии, которая деформирует волосяные фолликулы и изменяет их свойства.

К слову, никаких неудобств девочке ее прическа пока не доставляет, а вот мама все пытается обуздать непокорные волоски малышки. Поскольку расчесать их практически невозможно – волос имеет закрученный вид и растет перпендикулярно поверхности головки, Джейми ищет все новые средства, что бы хоть как-то расправить и немного уложить его. Пока никакого эффекта, даже самого минимального мама не добилась.

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Также маму беспокоит, что будет с девочкой, когда она подрастет и захочет выглядеть как все подростки или молодые девушки. Джейми Бросвелл сталкивается с неделікатність посторонних людей, которые считают необходимым делать ей замечания, обвиняя в том, что ее девочка выглядит неряшливо, якобы мама не следит за волосами дочери. На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.

Источник: ivona.bigmir.net

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