Девочка с физическими недостатками поразила мотувуючим танцем (ВИДЕО)
15.07.2017 | Здоровье | Комментариев нет|
Девушка не зупиняєтсья перед болезнью и продолжает танцевать, сообщает сайт Наша мама.
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Лиззи страдает от головной боли. Существует также риск кровоизлияния в мозг и потере зрения. Однако благодаря танцу она борется со своей внутренней тревогой и наслаждаться жизнью. В свободное время девушка принимает участие в просветительской кампании для людей с физическими недостатками. На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.
Источник: gazeta.ua
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