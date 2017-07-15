Девочка с физическими недостатками поразила мотувуючим танцем (ВИДЕО)

magictr | 15.07.2017 | Здоровье | Комментариев нет

Девушка не зупиняєтсья перед болезнью и продолжает танцевать, сообщает сайт Наша мама.

16-летняя Лиззи Гоувел танцует несмотря на болезнь, чтобы бороться с тревогой и вдохновлять других. Девушка занимается танцами с 5 лет, несмотря на диагноз внутричерепная гипертензия.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Главные причины летней ангины у детей

Лиззи страдает от головной боли. Существует также риск кровоизлияния в мозг и потере зрения. Однако благодаря танцу она борется со своей внутренней тревогой и наслаждаться жизнью. В свободное время девушка принимает участие в просветительской кампании для людей с физическими недостатками. На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.

Источник: gazeta.ua

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

  • Воспитание, которое доводит детей до депересії
  • Почему нельзя заставлять школьников учиться летом
  • Снежная лавина сошла в Иране
  • В американском штате Аризона появился новый разлом (ВИДЕО)

Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым

Похожие записи

Об авторе

magictr