Девочка неординарно попросила у родителей котика (ФОТО)
06.07.2017 | Здоровье | Комментариев нет|
Девушка написала целый доклад. Сообщает сайт Наша мама.
К слову, Ромеза просила родителей спасти кота из приюта, поскольку ежегодно умирает много животных из-за того, что им негде жить. Среди преимуществ котов Ромеза определила, что они спасают жизни (люди, у которых есть кошки, на 40% реже умирают от сердечного приступа), коты улучшают людям настроение, снижают стресс. На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.
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Источник: ivona.bigmir.net
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