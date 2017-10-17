Девочка на спор засунула в рот молоток и не смогла его вытащить
2017-10-17 22:11
Девочка на спор засунула в рот молоток и не смогла его вытащить
Маленький шаг для человека и гигантский для популярности в Интернете.
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Кто из нас не спорил в детстве с друзьями, что сможет засунуть в рот головку молотка? Другое дело, что далеко не каждый действительно это делал много ограничивались лампочкой). Но 14-летняя Кейли из штата Луизиана из тех, кто свое слово держит: она не только поспорила с подругой, но и действительно засунула в рот молоток.
Предыстория романтическая: Кейли сообщила своей подруге, что один из участников корейской группы Bangtan Boys настолько хорош собой, что она «могла бы засунуть себе в рот молоток». «Ну и засунь», — по-дружески предложила Кейли подруга.
После того как Кейли пропихнула, себе в рот молоток, она обнаружила, что не может его вытащить. Подруга тем временем вместо того, чтобы разгребать последствия своего предложения, то есть доставать из рта Кейли молоток, исчезла. Кейли нужно было выкручиваться в одиночестве.
К счастью, современные подростки знают, что надо делать в критических ситуациях: не теряя времени, Кейли сфотографировала себя с молотком во рту и разместила фото в «Твиттере». «Как сказать маме, что у тебя во рту молоток?» — подписала Кейли публикацию. Фото тут же стало вирусным.
Каким-то магическим образом публикация в «Твиттере» помогла: через 10 минут Кейли вытащила молоток. Надеемся, всю жизнь Кейли будет полна таких же ярких, но безвредных событий!