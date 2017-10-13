Девочка из племени инков, которой более 500 лет

despravda | 13.10.2017 | Техно | Комментариев нет

2017-10-13 09:58

Девочка из племени инков, которой более 500 лет
Невероятное открытие археологов.

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В Южной Америке археологи сделали уникальное открытие, передает Rus.Media. На вершине шеститисячника они обнаружили 15-летнюю девочку, которая пролежала во льдах более пяти веков. Рядом с ней позже были найдены тела еще двух человек: семилетнего мальчика и шестилетней девочки.

Ученым впервые удалось выявить инфекцию у мумии, изучив белки в тканях. При жизни девочка страдала от бактериальной легочной инфекции, похожей на туберкулез.

Образцы мумии, названной «Девица» изучала группа специалистов из Нью-Йоркского университета.

Обнаружены уникальные мумии были в 1999 году на склоне вулкана Льюльяйльяко на границе Чили и Аргентины.

Все три были подвергнуты глубокой заморозке.

По всей видимости детей принесли в жертву. Об этом свидетельствуют найденные вблизи золото, серебро, одежду и миски с едой.

По мнению историков, дети были выбраны из-за их красоты.

Известно, что инки, перед тем как совершить ритуал, год откармливали будущих жертв «элитными» продуктами — мясом лам и маисом.

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