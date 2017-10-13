Девочка из племени инков, которой более 500 лет
2017-10-13 09:58
Девочка из племени инков, которой более 500 лет
Невероятное открытие археологов.
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В Южной Америке археологи сделали уникальное открытие, передает Rus.Media. На вершине шеститисячника они обнаружили 15-летнюю девочку, которая пролежала во льдах более пяти веков. Рядом с ней позже были найдены тела еще двух человек: семилетнего мальчика и шестилетней девочки.
Ученым впервые удалось выявить инфекцию у мумии, изучив белки в тканях. При жизни девочка страдала от бактериальной легочной инфекции, похожей на туберкулез.
Образцы мумии, названной «Девица» изучала группа специалистов из Нью-Йоркского университета.
Обнаружены уникальные мумии были в 1999 году на склоне вулкана Льюльяйльяко на границе Чили и Аргентины.
Все три были подвергнуты глубокой заморозке.
По всей видимости детей принесли в жертву. Об этом свидетельствуют найденные вблизи золото, серебро, одежду и миски с едой.
По мнению историков, дети были выбраны из-за их красоты.
Известно, что инки, перед тем как совершить ритуал, год откармливали будущих жертв «элитными» продуктами — мясом лам и маисом.