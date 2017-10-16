Детское Евровидение-2018 пройдет в Беларуси
16.10.2017 | Социум | Комментариев нет|
2017-10-16 13:18
Детское Евровидение-2018 пройдет в Беларуси
Белорусская заявка на проведение песенного конкурса была признана лучшей.
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Детское Евровидение-2018 состоится в Беларуси, сообщил Европейский вещательный союз, передает Rus.Media.
Отмечается, что Белтелерадіокомпанія примет детский песенный конкурс Евровидение в Минске в 2018 году.
В столице Беларуси песенный конкурс пройдет уже во второй раз. Раньше детское Евровидение состоялось в Минске в 2010 году.
В сообщении подчеркивается, что белорусская заявка была признана лучшей.