Детское Евровидение-2018 пройдет в Беларуси

despravda | 16.10.2017 | Социум | Комментариев нет

2017-10-16 13:18

Детское Евровидение-2018 пройдет в Беларуси
Белорусская заявка на проведение песенного конкурса была признана лучшей.

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Детское Евровидение-2018 состоится в Беларуси, сообщил Европейский вещательный союз, передает Rus.Media.

Отмечается, что Белтелерадіокомпанія примет детский песенный конкурс Евровидение в Минске в 2018 году.

В столице Беларуси песенный конкурс пройдет уже во второй раз. Раньше детское Евровидение состоялось в Минске в 2010 году.

В сообщении подчеркивается, что белорусская заявка была признана лучшей.

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