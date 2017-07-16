Детский прикорм: вводим вкусные персики

magictr | 16.07.2017 | Здоровье | Комментариев нет

Полезный и вкусный рецепт из персиков для детского прикорма, сообщает сайт Наша мама.

Выберите спелые целые персики (на них не должно быть вмятин и царапин), вымойте, разрежьте пополам и удалите косточки. Положите половинки срезом вниз в один слой в пароварку или мелкое сито, которое поставить на кастрюлю со слабо кипящей водой.

Накройте крышкой и варите в течение 5-7 минут. Готовые персики протрите через сито, чтобы избавиться от жесткой кожуры. Пюре из персика для грудничка готово!

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После того, как вы познакомите ребенка с другими фруктами и овощами, можете предлагать ему многокомпонентные пюре, то есть пюре, пріготвленние из нескольких фруктов, овощей, ягод и даже трав. На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.

Источник: uaua.info

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