Детский прикорм: вводим вкусные персики
16.07.2017 | Здоровье | Комментариев нет|
Полезный и вкусный рецепт из персиков для детского прикорма, сообщает сайт Наша мама.
Накройте крышкой и варите в течение 5-7 минут. Готовые персики протрите через сито, чтобы избавиться от жесткой кожуры. Пюре из персика для грудничка готово!
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Нечего стесняться: мамы всего мира показали, как кормят грудью (ФОТО)
После того, как вы познакомите ребенка с другими фруктами и овощами, можете предлагать ему многокомпонентные пюре, то есть пюре, пріготвленние из нескольких фруктов, овощей, ягод и даже трав. На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.
Источник: uaua.info
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Воспитание, которое доводит детей до депересії
- Почему нельзя заставлять школьников учиться летом
- Снежная лавина сошла в Иране
- В американском штате Аризона появился новый разлом (ВИДЕО)