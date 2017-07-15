Детские симптомы говорят о серьезных болезнях

magictr | 15.07.2017 | Здоровье | Комментариев нет

Будьте внимательны и не пропустите плохое самочувствие вашего ребенка, сообщает сайт Наша мама.

Головная боль и рвота
Если головная боль сопровождается рвотой, случается у ребенка утром либо заставляет его проснуться ночью, это может быть признаком мигрени. Игнорировать симптомы нельзя, так как нужно комплексное лечение, которое должен назначить врач. Обезболивающее только на некоторое время избавит от проблемы.

Сухой рот и губы, уменьшенное мочеиспускание
Эти симптомы могут говорить об обезвоживании у ребенка. Обратитесь сразу за помощью к специалистам.

Розпухле лицо
Распухший язык, губы или глаза, наличие рвоты или зуда могут сигнализировать о серьезной аллергической реакции (анафилаксия). Немедленно звоните в неотложку, а также спросите советы, какое антигистаминное средство можно дать до их приезда.

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Рвота после падения
Как правило, если ребенок старше 6 месяцев падает с высоты своего роста и приземляется на что-то мягкое, это не представляет никакой угрозы. Если же малыш упал, и у него началась рвота, этот симптом может говорить о сотрясении мозга. На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.

Источник: 4mama.ua

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