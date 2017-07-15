Детские симптомы говорят о серьезных болезнях
Будьте внимательны и не пропустите плохое самочувствие вашего ребенка, сообщает сайт Наша мама.
Сухой рот и губы, уменьшенное мочеиспускание
Эти симптомы могут говорить об обезвоживании у ребенка. Обратитесь сразу за помощью к специалистам.
Розпухле лицо
Распухший язык, губы или глаза, наличие рвоты или зуда могут сигнализировать о серьезной аллергической реакции (анафилаксия). Немедленно звоните в неотложку, а также спросите советы, какое антигистаминное средство можно дать до их приезда.
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Рвота после падения
Как правило, если ребенок старше 6 месяцев падает с высоты своего роста и приземляется на что-то мягкое, это не представляет никакой угрозы. Если же малыш упал, и у него началась рвота, этот симптом может говорить о сотрясении мозга. На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.
Источник: 4mama.ua
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