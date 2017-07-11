Детские подгузники: правда и мифы
Стоит ли верить в распространенные мнения общественности на счет вреда детских подгузников, сообщает сайт Наша мама.
Ношение подгузников искривляет ножки
Миф
На самом деле все совсем наоборот: когда малыш носит подгузник, он находится в физиологически правильном для младенцев положении. При этом важно не забывать подбирать ребенку памперс по размеру.
Правда
Форма ног передается по наследству и ношение подгузника абсолютно никак не влияет на то, какой длины или размера будут ножки у вашего ребенка. А вот дефицит витамина D, фосфора и кальция негативно сказывается на формировании костной ткани. Учтите это, когда будете составлять свой рацион во время кормления ребенка грудью.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Главные причины летней ангины у детей
Памперсы могут вызывать бесплодие у мальчиков
Миф
Некоторые эксперты считают, что через “парниковый эффект”, который создают памперсы, у мальчиков снижается активность сперматозоидов, что в конечном итоге приводит к бесплодию.
Правда
Это, пожалуй, самый нелепый миф о памперсы, ведь в таком раннем возрасте половые клетки еще не образуются. На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.
Источник: 4mama.ua
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Воспитание, которое доводит детей до депересії
- Почему нельзя заставлять школьников учиться летом
- Снежная лавина сошла в Иране
- В американском штате Аризона появился новый разлом (ВИДЕО)