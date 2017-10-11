Детинец может попасть в наследие ЮНЕСКО
Власть и общественность Черниговщины объединили усилия, чтобы подготовить конкурентную номинационное досье возможного объекта ЮНЕСКО.
Кроме того, состоялось первое организационное заседание профильной рабочей группы. Сообщает Департамент информационной деятельности и коммуникаций с общественностью Черниговской ОГА.
Стоит отметить, что так называемый исторический центр Чернигова внесен в предварительный список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Для продолжения процесса Черниговщина должна подготовить необходимый пакет документов до февраля 2018 года. Если же рабочая группа решит изменить номинацию, времени для подготовки будет еще меньше.
Для разработки досье необходимо привлечь как местных специалистов, так и специалистов ЮНЕСКО. Сейчас члены рабочей группы обдумывают, какой из вариантов проектов увеличит его шансы получить желаемый статус: комплексный подход (весь Детинец) или все же отдельные объекты исторической части города.
Финансы для исследований, скорее всего, будут изыскиваться в области и городе, ведь такие расходы не предусмотрены ЮНЕСКО.
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