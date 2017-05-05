Дети из Крыма потерялись на Черниговщине
Со вчерашнего вечера весь город Носовка на Черниговщине стоял буквально на ушах. В четверг утром две сестры, девочки 10-ти и 13-ти лет, пошли в школу, а домой так и не вернулись. Глава Носовского общины Владимир Игнатченко лично организовывал поиск девочек. – Подключили все службы – полицию, МЧС, школы присоединились к этому, – Владимир Игнатченко, руководитель Носовского ОТГ. Первыми тревогу забила классный руководитель одной из пропавших. Она позвонила матери девочек, сообщив, что их нет в школе. Последняя связалась с дочерьми, которые сказали, что поехали на соревнования по шахматам. Но когда вечером девочки пришли домой, забила тревогу. Однако телефон сестер уже был выключен. По словам учителей, старшая девочка не приходила в школу уже второй день. Однако ничего подозрительного за школьницами они не замечали. – Не было такого, чтобы она в школу приходила обижена. Она была тихая девочка. Не рассказывали, что у нее дома. Она никогда не рассказывала, – Светлана Буцак, классный руководитель 10-летней девочки. Мать девочек и они сами были родом из Ленинского района Крыма, откуда переехали в 2013 году. Мать вышла замуж за жителем Носовки. В семье есть еще один ребенок – 4-летний мальчик. По словам отчима девушек, никто не ожидал, что они могут исчезнуть. Ничто не предвещало такого поведения, лишь незадолго до этого им делали замечания по прогулов уроков в школе. – Дети прогуляли школу, жена позвонила и сказала, что будет серьезный разговор. Все. И после этого не могла до них дозвониться. Ничего, – Анатолий Торкотюк, отчим девушек. Полиция заметила их, когда они просто шли вдоль улицы. – Девочек двух нашли в Носовке по улице Зеленая. Они никак не объясняют причину, почему ушли из дома. Говорят, что ночевали на лавочке, скажем так, – Алексей Шевцов, и.о. начальника Носовского отделения полиции. Одноклассники девочек в школе обсуждали одну из версий исчезновения – это желание детей вернуться в Крым, в родной бабушки, с которой у них были хорошие отношения. Якобы сестры часто вспоминали о Крыме, в них находили записки, где они писали о желании туда бежать. В полиции этой версии не подтвердили. С найденными школьницами работать педагоги и психологи, чтобы понять их поведение и предотвратить такие ситуации в будущем.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым