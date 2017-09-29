Детей без прививок против кори не допустят до учебы в школах и посещение детсадов
2017-09-29 13:03
Детей без прививок против кори не допустят до учебы в школах и посещение детсадов
Это касается трех областей Украины – Ивано-Франковской, Одесской и Тернопольской.
Непривитых против кори детей не допустят до посещения детсадов и школ из-за распространения инфекции, передает Rus.Media. Это касается трех областей Украины – Ивано-Франковской, Одесской и Тернопольской.
Об этом сообщает пресс-служба Министерство здравоохранения.
Согласно информации МИНЗДРАВА, с начала 2017 года в Украине корью заболели более 1627 человек, большинство из них – дети. Больше всего болеют корью в Ивано-Франковской (747 случаев), Одесской (589 случаев, из них 2 летальных) и Тернопольской (70 случаев) областях. В МИНЗДРАВЕ называют основной причиной вспышек кори низкий уровень охвата вакцинацией.
В МИНЗДРАВЕ отметили, что риск массового распространения инфекции значительно возрастает с началом учебного года. Следовательно, ведомством было принято решение о недопущении непривитых детей к посещению детских заведений.
“МИНЗДРАВ совместно с Министерством образования и науки Украины пытаются не допустить дальнейшего распространения кори. В трех областях с наибольшим числом заболевших, дети, которые не получили прививку от кори, не допускаются к посещению школ и детсадов, пока не получат все нужные дозы вакцины по календарю”,
– сообщили в министерстве.
Там также отметили, что для защиты от кори необходимо получить две дозы вакцины КПК. Качественная и безопасная вакцина против кори, паротита и краснухи (“Глаксосмиткляйн”, Бельгия) присутствует во всех областях в достаточном количестве.