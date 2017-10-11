Детали нападения на прокурора, отопительный сезон и отравление ребенка: інформдайджест за среду
Среда выдалась творческой.
Черниговский художник Дмитрий Адерихо создал новые «криминальные» шедевры.
Наша журналистка Алина Клименко побывала на открытии нового театрального сезона в драмтеатре. Подробнее – в сюжете.
Кроме того, нашу студию посетил черниговский саксофонист Андрей Романенко. Смотрите программу «Детектор».
А в Батурине восковая скульптура Богдана Хмельницкого дополнит экспозицию.
Но главная новость сегодняшнего дня – это то, что городской голова подписал распоряжение о начале отопительного сезона.
Не обошлось и без трагических новостей. В киевской больнице с тяжелым отравлением грибами попал ребенок с Черниговщины.
Также есть подробности вчерашнего экшена. Врачи сделали операцию работницы прокуратуры. Подробности – в сюжете.
Есть новости из школы, но не очень положительные. Агрессивный охранник напал на журналистов в черниговской школе.
Кроме того, в одной из черниговских школ поразбивали окна.
Пейте горячие напитки и берегите себя. Хорошего вечера!
Читайте новости ЧЕline в социальных сетях Instagram и Facebook.