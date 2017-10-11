Детали нападения на прокурора, отопительный сезон и отравление ребенка: інформдайджест за среду

magictr | 11.10.2017 | Новости | Комментариев нет

Среда выдалась творческой.

Черниговский художник Дмитрий Адерихо создал новые «криминальные» шедевры.

Наша журналистка Алина Клименко побывала на открытии нового театрального сезона в драмтеатре. Подробнее – в сюжете.

Кроме того, нашу студию посетил черниговский саксофонист Андрей Романенко. Смотрите программу «Детектор».

А в Батурине восковая скульптура Богдана Хмельницкого дополнит экспозицию.

Но главная новость сегодняшнего дня – это то, что городской голова подписал распоряжение о начале отопительного сезона.

Не обошлось и без трагических новостей. В киевской больнице с тяжелым отравлением грибами попал ребенок с Черниговщины.

Также есть подробности вчерашнего экшена. Врачи сделали операцию работницы прокуратуры. Подробности – в сюжете.

Есть новости из школы, но не очень положительные. Агрессивный охранник напал на журналистов в черниговской школе.

Кроме того, в одной из черниговских школ поразбивали окна.

Пейте горячие напитки и берегите себя. Хорошего вечера!

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