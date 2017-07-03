«Десна» на своем поле примет «Волынь»

magictr | 03.07.2017 | Новости | Комментариев нет

ПФЛ провела жеребьевку календаря Первой лиги сезона 2017/2018.

Об этом ЧЕline сообщили в пресс-службе ФК «Десна».

«Десна», согласно жребию, в первом туре на своем поле примет луцкую «Волынь». И это, конечно, центральное противостояние тура. Ориентировочная дата игры – 15 июля.

Напомним, что на зимних сборах «Десна» уже встречалась с лучанами и довольно легко переиграла своего оппонента со счетом 4:1.

Календарь сезона 2017/18 в Первой лиге

Читайте новости ЧЕline в социальных сетях Instagram и Facebook.

Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым

Похожие записи

Об авторе

magictr