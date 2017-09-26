Дерзкая угроза Украине в ЕС: венгры объяснили свою позицию
2017-09-26 18:54
Дерзкая угроза Украине в ЕС: венгры объяснили свою позицию
Прокомментировали возможность автономии.
По мнению венгров Закарпатья и Украины в целом, закон “Об образовании” был принят для того, чтобы уничтожить венгерскую школьную систему, передает Rus.Media.
Такое заявление сделал заместитель председателя правления Киевского общества венгров Тибор Томпа в комментарии InfoResist.
“Венгры Украины и венгры Закарпатья единственно возмущены, поскольку я стараюсь тоже как-то успокоить, потому что считают, что этот закон фактически был принят вообще без их ведома”, – сказал он.
“Никто и никогда их представителей не приглашал и буквально был принят против них для уничтожения венгерской школьной системы, которая в принципе приведет к полной ассимиляции и потери национальной идентичности, утрате культуры и т. д. Вот это основное возмущение, при этом фактически всех, можно сказать 99,9 процентов венгров”, – поведал Томпа.
Также он добавил, что вопрос какой-либо автономии или отделения венгров Закарпатья не ставился и не ставится.
“Крымский вариант здесь вообще неуместно обсуждать. Венгры не россияне. Более того, скажу вам, что венгры за своим состоянием аполитичны. Единственное это то, что они очень чувственные. Они очень резко чувствуют вопрос, когда наезжают по поводу языка и культуры. Это они воспринимают как прямой наезд на их культуру, идентификацию”, – рассказал он.
По словам Тибора Томпи, есть вероятность того, что венгерская диаспора покинет территорию Украины.
“Сразу скажу, что я признаю такую угрозу. На сегодняшний день поток достаточно высок, но этот поток будет еще сильнее. Я думаю, что это то, что не нравится венгерским руководителям, потому что они за то, чтобы венгры проживали там, где они проживают без изменения никаких границ”, – добавил Томпа.