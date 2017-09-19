Дериземля «ворует» в Білогури школы
На утреннем совещании у мэра руководитель управления молодежи и спорта Андрей Дериземля подтвердил намерения забрать с инвентарем и помещениями две детско-юношеские спортивные школы № 1 и № 2. На сегодня они находятся в подчинении управления образования, которое возглавляет Василий Білогура. Официально с таким обращением к мэру обратились с письмом Совет Федераций олимпийских видов спорта Черниговской области.
Мэр поддержал инициативу дрейф от педагогов школ до спорта и приказал в течение двух недель руководителям подразделений между собой договориться, как и когда состоится передача.
Заявления представителя управления образования Веры Казимир о том, что они не хотят отпускать от себя эти школы, которые нужны им для обеспечения детям досуг и в которых есть много спортивных программ, не были восприняты. Мэр прокомментировал протесты Веры Казимир так: «Эти программы касаются спорта. Вам они не нужны. Отдайте это все профильному управлению. Вы – как классические чиновники. Сели и держатся. И говорят – не отдам».
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