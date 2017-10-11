Депутаты поднимут зарплаты. Конечно же, не вам
2017-10-11 10:58
Депутаты поднимут зарплаты. Конечно же, не вам
Народ не в восторге от очередного улучшения в Верховной Раде.
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Проект постановления за номером 7172 “О финансовом обеспечении деятельности народных депутатов Украины”, что может повысить доходы избранников под куполом Верховной Рады зарегистрировали в парламенте, передает Rus.Media.
Он предусматривает “установить размер должностных окладов народных депутатов на уровне должностных окладов членов Кабинета министров, исходя из размера прожиточного минимума, установленного для трудоспособных лиц на 1 января календарного года”.
По словам одного из авторов скандального документа, в.а. председателя регламентного комитета Павла Пинзеника, существует два положения закона о статусе нардепа, регламентирующих порядок оплаты труда народных депутатов Украины, и ни одно из них не выполняется.
Согласно второго положения, условия оплаты труда народных депутатов приравниваются к членам Кабинета министров. Поэтому постановление, инициированное Пинзеником, нормирует эти вопросы.
Согласно документу, коэффициент составит от 10 (народный депутат) до 12 (спикер ВР) прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, установленных по состоянию на 1 января текущего года (1600 гривен). Кроме того, по решениям комитетов (бюджетного и регламентного), народному депутату Аппаратом Верховной Рады осуществляются надбавки к должностному окладу в размере, установленном для членов Кабинета министров.
Среди других авторов проекта издание называет Владимира Арешонкова, Ирину Ефремову, Михаила Папиева, Сергея Шахова и других.
В прошлом году в октябре Верховная Рада уже голосовала за увеличение зарплат депутатам до 25 минимальных окладов (36 250 тысяч гривен), но в конце месяца после консультаций с руководителями фракций спикер Верховной Рады Андий Парубий отменил повышение.
Инициатива депутатов разозлило рядовых граждан.