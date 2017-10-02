Депутаты от “партий Майдана” переименовали улицу Небесной сотни на улицу Ленина
2017-01-08 20:56
Депутаты от “партий Майдана” переименовали улицу Небесной сотни на улицу Ленина
В городе Хороле Полтавской области улицу Небесной сотни снова переименовали в улицу Ленина
В городе Хороле Полтавской области улицу Небесной сотни снова переименовали в улицу Ленина, передает СМИ
За возвращение старого названия улицы проголосовали почти все депутаты Хорольского горсовета от партий БПП “Солидарность”, “Батькивщина”, “Укроп”, “Партия Простых людей”, “Аграрная партия”, “Родной город”. Лишь один из депутатов воздержался, сообщает полтавский сайт “0532.ua”.
В проекте решения говорится, что горсовет проголосовал, “рассмотрев обращение жителей города”.
Общественные активисты Хорола уже готовят иск в суд.
“Сейчас активная община города готовит иск в суд на решение городского совета. Бессмысленное решение совета должно быть отменено”, – заявила руководитель городской ячейки ВО “Свобода” в Хороли Наталья Романенко
Напомним, улицы в Украине переименовывают в рамках закона о декоммунизации.
Пакет законов о декоммунизации ( “Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики”, “О доступе к архивам репрессивных органов коммунистического тоталитарного режима 1917 – 1991 годов”, “Об увековечении победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939 – 1945 годов” и “О правовом статусе и чествование памяти борцов за независимость Украины в ХХ веке”) был принят Верховной Радой 9 апреля 2015 года.