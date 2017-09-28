Депутатшу Европарламента не пустили в Украину
2017-09-27 20:15
Депутатшу Европарламента не пустили в Украину
Венгерка Морваи оказался членом радикальной партии “Йоббик”.
Депутат Европарламента от Венгрии Кристина Морваи – любительница кровавого “русского мира” и террористических “ЛДНР” – попыталась проникнуть в Украину.
Сторонницу террористов завернули на украинской границе. Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Украины Олег Слободян, передает “Rus.Media”.
Он отметил, что венгерка попыталась въехать в Украину через КПП “Лужники” в среду, 27 сентября, примерно в 15:00. Пограничники встретили путинистку не очень радостно. Оказалось, что она находится в “черном списке” СБУ за поддержку российской агрессии.
Более того, есть информация, что Морваи в 2014 году осуществила дружественный вояж через границу РФ на оккупированный российскими гибридными войсками Донбасс. Там она активно любезничала с главарями террористических “ЛДНР”.
Со слов Слободяна, пограничники не только отказали путинской пособнице во въезде, но и подробно объяснили причину таких кардинальных мер.