Депутатам удалось добиться исключения из документа спорного момента с Минскими соглашениями
2017-10-05 21:55
Депутатам удалось добиться исключения из документа спорного момента с Минскими соглашениями
Битва за законопроект по Донбассу продолжается.
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В четверг, 5 октября, в Верховной Раде произошел скандал с дракой из-за обсуждения резонансного законопроекта по реинтеграции Донбасса.
Договориться у народных избранников не получилось. Об этом сообщает “Rus.Media”.
На данный момент рассмотрение законопроекта приостановлено. Спикер Рады Андрей Парубий объявил заседание закрытым. Он пообещал, что отсрочка не продлится долго.
“Я уверен, что закон о признании Россию агрессором, мы примем”, – подчеркнул он.
Единственное, о чем депутатам удалось договориться, это о исключении из законопроекта пункта о Минские соглашения. Этот пункт легализовал эти самые договоренности с Россией и террористами “Л/ДНР”.