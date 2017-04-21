Депутаты горсовета внесли изменения в экологическую программу Чернигова
21.04.2017 | Новости | Комментариев нет|
На сегодняшнем пленарном заседании сессии депутаты Черниговского городского совета внесли ряд изменений в Программу улучшения экологического состояния города Чернигова на 2016-2017 годы. В целом решение поддержали 37 депутатов. В частности, речь идет об исследовании гидрологических режимов территории «Кордовка» и определения негативных факторов с рекомендациями по их устранению, общей стоимостью 110 000 грн. Также провели корректировку рабочего проекта «Расчистка русла реки Стрыжень на участке от улицы Героев Чернобыля до улицы Киевская с учетом корректировки» с объемом финансовых ресурсов 90000 грн.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым